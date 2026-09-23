Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Partners Group-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 621,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 627,60 CHF. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 616,20 CHF nach. Mit einem Wert von 627,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 28'182 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 609,40 CHF ab. Abschläge von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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