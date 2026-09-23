Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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23.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 620,60 CHF abwärts.
Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 620,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'964 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 618,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 627,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'642 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 76,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 609,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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