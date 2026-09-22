Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 620,20 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 620,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 624,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 622,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'644 Partners Group-Aktien gehandelt.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,96 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 609,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Montagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission (AWP)
|
21.09.26
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.