Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 620,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 624,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 622,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'644 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,96 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 609,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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