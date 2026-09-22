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22.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kursplus

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Partners Group zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Partners Group
622.37 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 621,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 635,60 CHF aus. Bei 622,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 49'498 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Bei einem Wert von 609,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 1,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 3164.9998 18.06.2027 154868615
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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