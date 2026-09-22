Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 630,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'997 Punkten tendiert. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 631,80 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 622,40 CHF. Bisher wurden heute 20'925 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,99 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 609,40 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 3,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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