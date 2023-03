Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 818,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 10'804 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 811,00 CHF. Bei 825,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'536 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'262,00 CHF erreichte der Titel am 22.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 35,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 722,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.09.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.09.2024 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 51,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch