Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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21.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 602,00 CHF.
Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 602,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Partners Group-Aktie ging bis auf 601,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 608,60 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 5'126 Aktien.
Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,22 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,54 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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