Partners Group Aktie News: Partners Group gibt am Mittag nach

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 606,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 601,60 CHF. Bei 608,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 16'863 Partners Group-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Abschläge von 3,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,54 CHF je Partners Group-Aktie.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,18 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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