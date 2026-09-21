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21.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursplus

Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 617,80 CHF.

Partners Group
619.44 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 617,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Bei 622,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 618,20 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'145 Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 44,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 609,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 40,90 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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