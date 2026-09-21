Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Montagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 621,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 626,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 618,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 29'914 Stück.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'107,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 609,40 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,64 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,90 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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