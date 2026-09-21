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21.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Montagmittag fester

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Partners Group zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 622,80 CHF.

Partners Group
621.59 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 622,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'940 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 622,80 CHF. Bei 618,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 16'505 Stück.

Bei einem Wert von 1'107,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 43,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 609,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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