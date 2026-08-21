Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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21.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 710,60 CHF ab.
Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 710,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Bei 710,60 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 713,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4'429 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1'158,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 12,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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