Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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21.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 707,00 CHF.
Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 707,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'297 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 705,60 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 713,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'965 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 38,95 Prozent niedriger. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 10,55 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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