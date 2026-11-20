Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 631,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 627,20 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 630,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'365 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 8,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 46,27 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2027 44,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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