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20.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 622,40 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 622,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'624 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 618,60 CHF. Bei 630,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 57'169 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 43,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 6,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,27 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2027 44,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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