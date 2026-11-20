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20.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 626,80 CHF abwärts.
Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 626,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'645 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 626,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 630,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 37'476 Aktien.
Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 75,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 7,05 Prozent Luft nach unten.
Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 46,27 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 44,77 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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