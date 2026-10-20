Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Partners Group zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 612,40 CHF bewegte sich die Partners Group-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 612,40 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Bei 612,80 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 609,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 610,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'900 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 79,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,87 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,18 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr gekostet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.