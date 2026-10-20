Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 612,40 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Bei 612,80 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 609,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 610,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'900 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 79,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,87 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,18 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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