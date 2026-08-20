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20.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 715,80 CHF.

Partners Group
715.17 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 715,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'397 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 714,80 CHF nach. Bei 715,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'022 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 38,19 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,65 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,73 CHF belaufen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Am 07.09.2027 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 42,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3612 18.12.2026 158194304
Long 12.4379 18.12.2026 157436295
Long 360.7 19.03.2027 156452358
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9365 17.12.2027 156452302
Short 12.4379 19.03.2027 156452300
Short 360.7 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.214 11.43 158245091
Long 11.6355 6.00 159435844
Long 17.1762 3.10 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.214 9.70 156945491
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’837.32 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’402.13 20.08.2026 09:44:33
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Long 13’467.53 13.64 SGBWIU
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