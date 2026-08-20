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20.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag in Rot

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 715,60 CHF abwärts.

Partners Group
716.94 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 715,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'313 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 712,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 715,00 CHF. Zuletzt wechselten 26'429 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. 61,82 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 632,40 CHF am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,73 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 01.09.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 42,83 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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