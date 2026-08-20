Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittag

Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 717,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'347 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 714,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 715,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'413 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. 61,46 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 632,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 11,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,83 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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