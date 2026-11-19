|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Partners Group. Mit einem Kurs von 640,40 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 640,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'881 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 640,40 CHF. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 636,40 CHF. Bei 638,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'381 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 582,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 46,27 CHF.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.