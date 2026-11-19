Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 640,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'881 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 640,40 CHF. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 636,40 CHF. Bei 638,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'381 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 582,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 46,27 CHF.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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