Um 16:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 639,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'801 Punkten steht. Bei 636,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 638,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'178 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Gewinne von 71,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 9,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 46,27 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,00 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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