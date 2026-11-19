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19.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Partners Group. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 642,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'808 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 644,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 638,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'821 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 70,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 9,37 Prozent Luft nach unten.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 46,27 CHF je Partners Group-Aktie.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,00 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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