Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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19.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 603,20 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 603,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 602,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 605,00 CHF. Zuletzt wechselten 6'219 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 3,42 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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