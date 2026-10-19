Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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19.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Partners Group zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 611,40 CHF.
Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 611,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'335 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 613,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 605,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 49'743 Partners Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 44,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 4,71 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,18 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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