Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Partners Group legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 609,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'336 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 613,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 605,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'281 Partners Group-Aktien.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,18 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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