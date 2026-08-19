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19.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag fester

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 712,20 CHF.

Partners Group
713.90 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 712,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'346 Punkten steht. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 713,40 CHF zu. Bei 711,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'640 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,73 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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