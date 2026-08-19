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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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19.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag im Plus

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 717,40 CHF.

Partners Group
718.10 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 717,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 717,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 711,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'063 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'158,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Zuwachs von 61,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,73 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Partners Group.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4379 18.12.2026 157436295
Long 360.7 17.12.2027 151874587
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9365 17.12.2027 156452302
Short 12.4379 19.03.2027 156452300
Short 360.7 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.214 11.58 158245091
Long 11.6355 6.16 159435844
Long 17.1762 3.27 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 15’838.89 8.90 SEB6CU
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Long 13’466.25 13.64 STBJYU
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Partners Group am 19.08.2026

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