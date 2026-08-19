Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag im Plus

Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 717,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 717,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 711,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'063 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'158,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Zuwachs von 61,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,73 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Partners Group.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert