Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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19.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Partners Group zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Partners Group-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 710,60 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 710,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'338 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 715,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 709,60 CHF. Bei 711,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'470 Partners Group-Aktien.
Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1'158,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 62,96 Prozent wieder erreichen. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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