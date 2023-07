Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 950,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'139 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 953,00 CHF. Mit einem Wert von 931,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 22'764 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'059,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 722,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Partners Group am 05.09.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 10.09.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 51,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch