Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 642,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'929 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 640,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 645,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'948 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 70,95 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Mit Abgaben von 9,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,29 CHF.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,01 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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