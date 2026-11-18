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18.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 645,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 645,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'971 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 648,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 643,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 645,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'438 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 9,67 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 46,29 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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