Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 622,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 623,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 621,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'604 Partners Group-Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 77,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 612,40 CHF fiel das Papier am 17.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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