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18.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Freitagnachmittag ins Minus

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Freitagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 612,80 CHF.

Partners Group
614.34 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 612,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'852 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 609,40 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 621,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79'800 Partners Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'107,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 44,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 609,40 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,90 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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