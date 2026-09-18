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18.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag fester

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag fester

Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 625,00 CHF.

Partners Group
616.63 CHF -0.59%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 625,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 627,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 621,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 50'815 Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'107,00 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 43,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 612,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 2,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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