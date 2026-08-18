Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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18.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Kaum Ausschläge verzeichnete die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 718,20 CHF.
Mit einem Kurs von 718,20 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 720,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 715,20 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 716,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'079 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 61,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 632,40 CHF am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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