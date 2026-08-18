Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kurseinbussen

Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 712,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 711,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 716,00 CHF. Zuletzt wechselten 27'928 Partners Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 62,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 11,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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