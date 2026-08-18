Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’362 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9404 0.2%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’360 -1.3%  Bitcoin 52’601 0.7%  Dollar 0.8119 0.1%  Öl 91.9 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Evonext-Aktie sackt ab: Reverse Merger mit Sporttechnologie-Firma Ascend
Huber+Suhner-Aktie verliert kräftig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kurseinbussen

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 712,60 CHF nach.

Partners Group
709.15 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 712,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 711,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 716,00 CHF. Zuletzt wechselten 27'928 Partners Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 62,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 11,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4604 18.12.2026 158194304
Long 12.3483 18.12.2026 157436295
Long 358.5 18.12.2026 156451876
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8942 17.12.2027 156452302
Short 12.3621 19.03.2027 156452300
Short 358.1 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4604 10.70 158244816
Long 11.5516 5.70 159435844
Long 29.75 0.70 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.17 10.09 156945491
Short 9.9472 6.08 156945490
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:44 Logo WHS Wall Street kippt! So trade ich die Nasdaq-Korrektur LIVE
11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’863.45 19.86 S1BSHU
Short 15’179.20 13.49 S4B3QU
Short 15’709.29 9.00 SABNBU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’739.27 19.86 SYB31U
Long 13’430.75 13.89 SNB4VU
Long 12’839.18 8.94 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.