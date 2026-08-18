Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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18.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Bei der Partners Group-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 717,40 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Partners Group-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 717,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'265 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 720,40 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 714,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 716,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'136 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 38,05 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,85 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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