Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 645,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 644,20 CHF. Bei 650,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'331 Partners Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 69,94 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,79 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 46,29 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,01 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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