Die Partners Group-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 645,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 643,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 650,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'504 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 10,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 46,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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