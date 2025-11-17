Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagmittag südwärts

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagmittag südwärts

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 947,40 CHF.

Die Partners Group-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 947,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'579 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 945,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 954,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'830 Partners Group-Aktien.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'426,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Bei 933,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 42,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 44,88 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 23.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2025 48,19 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

