Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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17.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Partners Group zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Partners Group-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 619,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 619,60 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'923 Punkten steht. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 621,00 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 618,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 619,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'953 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 614,00 CHF am 15.09.2026. Mit Abgaben von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,64 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,90 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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