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17.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag nahezu unbewegt

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Partners Group-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 619,20 CHF.

Partners Group
620.26 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Partners Group-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 619,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 621,40 CHF. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 612,40 CHF ein. Mit einem Wert von 619,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 45'305 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'107,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 78,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2026 auf bis zu 612,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,10 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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