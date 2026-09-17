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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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17.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag schwächer

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag schwächer

Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 614,60 CHF nach.

Partners Group
620.26 CHF -0.55%
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Die Partners Group-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 614,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'885 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 613,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 619,60 CHF. Zuletzt wechselten 26'500 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'107,00 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 613,20 CHF. Dieser Wert wurde am 17.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,23 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 40,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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