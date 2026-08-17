Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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17.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 724,40 CHF.
Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 724,40 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'376 Punkten steht. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 723,80 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 727,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'007 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 59,86 Prozent Luft nach oben. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,73 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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