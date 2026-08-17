Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Montagnachmittag

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 718,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'322 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 717,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 727,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 26'595 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (632,40 CHF). Mit einem Kursverlust von 11,95 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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