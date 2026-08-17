Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Partners Group zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Partners Group-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 727,20 CHF.
Mit einem Kurs von 727,20 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 729,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 723,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 727,00 CHF. Zuletzt wechselten 15'307 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'158,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,24 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 14,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08:00
|Partners Group closes USD 1 billion private credit mandate in Asia (EQS Group)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.