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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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17.08.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit stabiler Tendenz

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Partners Group zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Partners Group-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 727,20 CHF.

Partners Group
723.47 CHF -2.14%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 727,20 CHF zeigte sich die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 729,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 723,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 727,00 CHF. Zuletzt wechselten 15'307 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'158,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,24 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 14,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 7.284 10.50 158245090
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