Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 1'419,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 12'868 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 1'415,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'424,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 11'525 Aktien.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'426,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,49 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1'045,00 CHF am 06.08.2024. Abschläge von 26,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 41,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 39,00 CHF je Wertpapier.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 24.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 41,14 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch