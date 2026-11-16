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16.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagvormittag gesucht
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 660,00 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 660,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 662,20 CHF. Bei 661,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1'547 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. 66,29 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,73 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 46,29 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,01 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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