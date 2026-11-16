Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 659,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 662,80 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 661,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'194 Partners Group-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 39,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 13,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 46,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,01 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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