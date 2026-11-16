|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Montagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 659,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 659,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 662,80 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 661,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'194 Partners Group-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 39,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 13,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 46,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,01 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.